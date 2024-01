Tak wyglądała szamotulska Baszta Halszki 100 lat temu! Wieża Czarnej Księżniczki skrywa tragiczną historię

Tragiczna historia szamotulskiej księżniczki, uwięzionej w wieży...

Księżniczka Elżbieta "Halszka" Ostrogska miała przez 14 lat zamieszkiwać basztę, a opowieści o historii postaci sugerują, że jej izolacja była wynikiem zemsty ze strony męża. Przykładał on restrykcyjne zasady, zakazując wszelkich wyjść i odwiedzin. Również twarz Halszki miała być zasłonięta maską, aby nikt nie mógł podziwiać jej piękna. To wieloletnie odosobnienie miało rzekomo doprowadzić kobietę do obłąkania, a po jej śmierci, duch księżniczki miał nawiedzać mury zamku.

Dokładne szczegóły historii Halszki pozostają zagadką, co jedynie dodaje tajemniczości tej intrygującej opowieści.