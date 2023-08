Zamek Górków w Szamotułach: Świadek historii i miejsce owiane legendą

Historia Zamku Górków sięga XII wieku. W tym okresie powstał pierwszy drewniany gród na wzgórzu nad rzeką Wartą. Z czasem zamek przechodził różne okresy dobrobytu i upadłości. W XIV wieku został rozbudowany przez ród Górków. Później zamek wielokrotnie zmieniał swoje zastosowanie oraz właścicieli.

Znaczne zniszczenia zamku spowodowała druga wojna światowa, jednak pozostałości były wystarczające, by zamek mógł zostać odnowiony. Od 1970 roku pełni on funkcję muzeum, które do dziś jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców Szamotuł oraz turystów.