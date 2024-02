To największa petycja w historii miasta? Zebrano ponad 2000 podpisów przeciwko uruchomieniu przetwórni odpadów destruktu asfaltowego

Pod petycją złożono ponad 2000 podpisów, obejmujących aż 129 stron, a podpisali ją głównie mieszkańcy Szamotuł oraz Gałowa, ale także innych okolicznych miejscowości. Liczba ta stanowi około 10% mieszkańców gminy Szamotuły.

Wczoraj złożyliśmy na ręce burmistrza największą petycję w historii Szamotuł - informuje stowarzyszenie Naturalnie Szamotuły. - Ta petycja to nie jest głos przeciw przetwarzaniu odpadów asfaltu. To można robić oczywiście w mądry sposób, który uwzględnia otoczenie, spokój i zdrowie mieszkańców, przyrodę, interes miasta. Ta petycja to jest przede wszystkim głos za zmianą w Szamotułach. To mieszkańcy i ich życie muszą być najważniejsi. Nie paragrafy, BIP, urzędnicze procedury którymi się zasłaniają ludzie, którzy od lat decydują o tym, jak Szamotuły się rozwijają i w którą stronę zmierzają. Najważniejsze jest dobre, udane życie mieszkańców Naszej Gminy.