Mieszkańcy protestują przeciwko przetwarzaniu odpadów destruktu asfaltowego w Szamotułach. Znamy odpowiedź gminy

Stowarzyszenie Naturalnie Szamotuły kontynuuje zbiórkę podpisów pod petycją do burmistrza.

Od tygodnia zbieramy podpisy pod petycją do burmistrza Szamotuł o wznowienie/ unieważnienie decyzji na przetwarzanie odpadów asfaltu na terenach między Szamotułami a Gałowem. Będziemy je zbierać jeszcze przez co najmniej 5 dni, chcemy bowiem przeczytać dokumenty które są w Gminie, a o które poprosiliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej. Mamy nadzieje że otrzymamy je na początku przyszłego tygodnia - poinformowało Naturalnie Szamotuły.