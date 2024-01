Turniej kręglarski Kół Gospodyń Wiejskich we Wronkach! Zwyciężyły przedstawicielki Nowej Wsi

Gmina Wronki może się poszczycić imponującą liczbą 15 działających obecnie Kół Gospodyń Wiejskich, co stanowi największą ilość w porównaniu do innych gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu. Tegoroczny turniej zgromadził aż 9 z nich, co podkreśla zaangażowanie lokalnej społeczności w tego rodzaju wydarzenia.

W turnieju kręglarskim Kół Gospodyń Wiejskich zatriumfowały przedstawicielki Nowej Wsi, zdobywając pierwsze miejsce, tym samym wyprzedzając Chojno oraz Ćmachowo. Najlepszą zawodniczką całego turnieju okazała się Katarzyna Grudzińska, reprezentująca Nową Wieś. Jej umiejętności i determinacja zostały docenione.

Spotkanie na kręgielni stało się nie tylko formą sportowej rywalizacji, ale również doskonałym narzędziem do integracji społeczności lokalnej.