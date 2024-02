W Obrzycku ruszył remont ulicy Kościelnej warty ponad 380.000 złotych! Uwaga na utrudnienia w ruchu

Ulica Kościelna zyska nową nawierzchnię asfaltową

W Obrzycku rozpoczął się remont ulicy Kościelnej, który obejmie całą ulicę, odcinek od ulicy Mostowej aż do ulicy Słonecznej. Zaplanowane prace obejmują położenie nowej nawierzchni asfaltowej, co przyczyni się do poprawy komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z tej trasy.

Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. z Szamotuł. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 380.062,51 złotych. Remont ulicy Kościelnej zostanie dofinansowany w wysokości 80% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co stanowi istotne wsparcie finansowe dla realizacji tego przedsięwzięcia.