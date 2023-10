W Ostrorogu rozmawiano o bezpieczeństwie seniorów

W sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa seniorów, której organizatorem był Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach.

- Podczas debaty seniorzy poznali zasady funkcjonowania aplikacji Moja Komenda oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której każdy obywatel może z łatwością zgłosić problem Policji bez wychodzenia z domu. Okazało się, że wśród uczestników byli seniorzy, którzy już potrafili z łatwością odszukać dzielnicowego za pośrednictwem aplikacji – opowiada oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach aspirant Sandra Chuda.

Jak dodaje, policjanci omówili również m.in. sprawy na szkodę seniorów, które prowadzone były przez tutejszą jednostkę Policji, aby przestrzec uczestników debaty. Funkcjonariusze zwracali uwagę na to, że nigdy nie zadzwonią do seniorów z żądaniem pieniędzy, więc jeśli ktoś w takiej sytuacji podaje się za policjanta, na pewno jest oszustem. Zwrócono też uwagę, na to, że nie należy działać pod presją przestępców, którzy często poganiają swoich rozmówców i doskonale „grają” na ich emocjach.

Kolejnym elementem panelu była rozmowa z uczestnikami spotkania. Seniorzy zwracali uwagę na różne problemy, z jakimi się spotykają na co dzień.