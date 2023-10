W przyszłym roku powstaną kolejne drogi. Rząd wsparł samorządy

Szef polskiego rządu przekazał dobre informacje dla samorządów:

- Mam ogromną przyjemność ogłosić zakończenie i rozstrzygnięcie kolejnego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dróg lokalnych, dróg powiatowych i gminnych.

Dodać należy, że przy wykorzystaniu rządowego wsparcia samorządy będą mogły szybciej i sprawniej wyremontować oraz wybudować potrzebne w swoim regionie drogi. Dzięki temu mieszkańcy mogą komfortowo i bezpiecznie dojeżdżać do pracy czy do szkoły.

Nowe drogi lokalnie w powiecie szamotulskim

W sumie w ramach RFRD 2024 powstać u nas ma 5 dróg oraz jeden chodnik. Dwie inwestycje będzie mógł zrealizować Powiat Szamotulski. Pierwsza z nich, to przebudowa – na odcinku 990 metrów – drogi powiatowej Nojewo – Buszewo. Na zadanie to Powiat otrzymał blisko 1,7 mln zł dotacji. Drugi odcinek, to droga Gałowo – Przyborowo. Tu z kolei modernizacja została wsparta kwotą nieco ponad 1,3 mln zł. Planowany do remontu odcinek, to również 990 metrów bieżących.