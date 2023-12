W Szamotułach odbędzie się Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych. W wigilię nikt nie powinien być sam...

Święta to czas w którym każdy, niezależnie od sytuacji życiowej, może poczuć się otoczony życzliwością i bliskością innych. Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa serdecznie zaprasza osoby samotne do spędzenia 24 grudnia w miłym towarzystwie wspólnoty. Spotkanie zaplanowano na godzinę 16.00.

Spędzasz święta samotnie? Zgłoś chęć uczestnictwa we wspólnej Wieczerzy Wigilijnej

Aby uczestnictwo w tym niezwykłym spotkaniu było jeszcze bardziej udane, parafia prosi o wcześniejsze zgłoszenia od chętnych. To proste działanie pozwoli lepiej dostosować Wieczerzę Wigilijną do oczekiwań uczestników i stworzyć wyjątkową, serdeczną atmosferę. Wspólne świętowanie stanie się wspaniałą okazją do podzielenia się radością, dobrocią i pomocą dla potrzebujących, co doskonale wpisuje się w ducha Bożego Narodzenia.