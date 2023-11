Dzieci przebrały się za swoich świętych patronów! Tak wyglądał tegoroczny Bal Wszystkich Świętych [ZDJĘCIA]

Zorganizowany przez Parafie Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława bal, odbył się we wtorek, 31 października, dzień przed uroczystością Wszystkich Świętych. O godzinie 17.15, w Bazylice, zgromadzili się uczestnicy, by wspólnie odmówić dziesiątkę różańca. Był to moment zadumy i modlitwy, który stanowił wstęp do wieczoru pełnego radości.

Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta, kierując się w stronę auli Zespołu Szkół nr 3. Tam właśnie odbył się bal, w którym uczestniczyli rodzice z dziećmi.