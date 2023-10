W Szamotułach powstała nowa przystań dla nieletnich

Prowadzenie Ośrodka Kuratorskiego jest bardzo istotne dla społeczeństwa lokalnego – zaznaczyła w czasie uroczystości otwarcia Małgorzata Mrówczyńska, dyrektor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Realizowany projekt „Zmniejszenie zjawiska przestępczości nieletnich” umożliwił utworzenie przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach tak ważnego w resocjalizacji nieletnich ośrodka kuratorskiego.

- Dzięki profilaktyce, prowadzonym działaniom wychowawczym i opiekuńczym młodzież ma szansę wrócić jako pełnoprawni obywatele do społeczeństwa. Ośrodek da im możliwość nadrobienia zaległości w szkole, tym samym okazję do zrealizowania się w tym zakresie i w perspektywie kontynuowania dalszej nauki.

Jak poinformowało, zajęcia w ośrodku będą odbywały się od poniedziałku do piątku od godz.15.45 do godz. 19.45.

-Mamy w planach przede wszystkim pokazać młodym ludziom jak ważna jest ich przyszłość i postaramy się wraz z kuratorami rodzinnymi zapewnić oddziaływania zmierzające w osiągnięciu odpowiedniej drogi. Planujemy pomoc w lekcjach, pracę socjoterapeutyczną, zajęcia warsztatowe, artystyczne, sportowe, kulturalne, turystyczne, a przede wszystkim zajęcia opierające się na komunikacji, pracy wychowawczej, kulturze osobistej i wzajemnych relacjach. Jest to nowa przestrzeń do działań, ale przede wszystkim jest to nowe miejsce dla młodych ludzi - powiedział kierownik ośrodka kuratorskiego starszy kurator zawodowy Łukasz Kulski.