W Tłusty Czwartek szamotulanie najchętniej kupowali pączki w tym miejscu! Czytelnicy zdecydowali, gdzie znaleźć najlepsze pączki w mieście

Już od samego rana mieszkańcy tłumnie zaczęli docierać do Cukierni Nowaczyńscy, po świeże i ciepłe pączki. W ofercie cukierni znajdowały się pączki z powidłami oraz różanym nadzieniem. Sprzedaż prowadzona była w dwóch lokalizacjach - na ulicy Kolarskiej oraz na Rynku, jednak już około godziny 13.00 w cukierni przy ulicy Kolarskiej wyprzedano cały zapas słodkich wypieków.

Jesteśmy rzemieślniczą Cukiernią, a w takiej małej firmie nie maszyny są najważniejsze, a ludzie i ciepłe relacje w zespole, które wpływają później na jakość wyrobów i zadowolenie klienta. Każdy z nas jest inny, każdy ma swój charakter, każdy lubi coś innego tak jak w rodzinie. Niezależnie od tego, kto jaką pracę wykonuje, każdy pracownik jest tak samo ważny w naszej Cukierni, tak jak w rodzinie. Tradycja to rdzeń naszej firmy. Niektóre przepisy liczą sobie kilkadziesiąt lat. Były dopracowane przez naszego Dziadka, który w tym samym miejscu prowadził cukiernię nieprzerwanie od 1986 roku. I te przepisy ciągle są w naszej ofercie, nie bez powodu mówi się, że jak po placek, makowiec czy pączki to tylko do Nowaczyńskiego - mówi o sobie cukiernia.