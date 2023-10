Wichura w powiecie szamotulskim. Blisko 30 akcji strażaków

Faktem jest jednak, że we wtorkowy wieczór przyszło załamanie pogody. Zaczął padać deszcz, zrobiło się chłodniej, przede wszystkim pojawił się porywisty wiatr. Na efekty jego działania nie trzeba było długo czekać.

Zaczęło się przed godziną 21 alarmem dla OSP Pniewy do powalonego drzewa. Kolejne zgłoszenia zaczęły spływać do szamotulskich strażaków lawinowo. Do działań podrywano zastępy w całym powiecie.

W sumie strażacy we wtorkowy wieczór odnotowali 29 interwencji związanych z porywistym wiatrem.