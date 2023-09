Kolejne osiągnięcia 77-letniego biegacza z Szamotuł! Wierny Lechita Stefan Dobak ze złotym i brązowym medalem 33. Mistrzostw Polski Masters

Złoty i brązowy medal dla biegacza z Szamotuł! Tak zakończył Mistrzostwa Polski Masters w Łodzi

Z uzyskanych wyników się nie cieszyłem, bo są jak na mnie słabe, ale z medali tak. Na usprawiedliwienie mam to, że było bardzo ciepło, 28 stopni, co nie sprzyja długodystansowcom, tym bardziej w starszym wieku

Oczywiście Pan Stefan w międzyczasie nie próżnował, bo jeszcze w kwietniu tego roku, szósty raz z rzędu wygrał w swojej kategorii wiekowej Półmaraton Poznański, pokonując ośmiu rywali, z wynikiem 1:54:51. Z sukcesem również ukończył bieg na 10 kilometrów w Janowcu Wielkopolskim w czasie 51:43, gdzie startował dziesiąty raz - i tylko jeden raz, w 2004 roku, był poza podium. Wygrał również rozgrywany pierwszy raz półmaraton w Kole z rezultatem 1:52:39. W maju sportowiec był drugi w półmaratonie z Mogilna do Trzemeszna z wynikiem 1:51:36 i trzeci w Tarnowie Podgórnym, gdzie uzyskał czas 1:30:52. Oba biegi były klasyfikowane co 10 lat. Pan Stefan rywalizował w kategorii wiekowej 70+, a więc z biegaczami o kilka lat młodszymi od siebie.

Ponownie na podium w Półmaratonie „Słowaka” w Grodzisku Wielkopolskim

W czerwcu 15 raz pobiegł w 15. Jubileuszowym Półmaratonie „Słowaka” w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie był trzeci z rezultatem 1:53:51. Warto zaznaczyć, że w tym półmaratonie tylko dwa razy znalazł się poza podium - w 2010 roku, gdy cel pokrzyżowała choroba, oraz w 2016 roku, kiedy to na trasie biegu odniósł kontuzję.

Rywalizował też na dystansie 10 kilometrów w Swarzędzu, gdzie mimo uzyskania satysfakcjonującego wyniku 49:51 zajął czwarte miejsce, na 23 biegaczy w kategorii wiekowej 70+. Wygrał 71-letni biegacz Tadeusz Razik z Rawicza, uzyskując czas 46:59. W Za to podczas biegu w Stargarcie szamotulski biegacz był trzeci, w czasie 51:10.

Wędzone sielawy nagrodą biegu w Chrzypsku Wielkim! Stefan Dobak wspomina niecodzienną nagrodę

Sierpień to tradycyjnie start w półmaratonie "Cud nad Wisłą" w Radzyminie. W tym roku bieg był szczególnym wyzwaniem. W dniu biegu, 13 sierpnia, temperatura wynosiła 35 stopni w cieniu. Pomimo tego, znalazło się 383 biegaczy, którzy w tych ekstremalnych warunkach pokonali trasę.

Wrześniowe przygotowania i próby formy przed Mistrzostwami Europy we Włoszech

Wrzesień rozpoczyna zawsze półmaraton w Pile - w tym roku szczególnie trudnym dla Pana Stefana, gdyż stanowił on próbę formy przed 9. Mistrzostwami Europy w Lekkiej Atletyce Masters, które rozegrane zostaną w Pescarze we Włoszech w dniach od 18 września do 1 października.