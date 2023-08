Wodny tor przeszkód dla najmłodszych! Atrakcja ponownie pojawi się na basenie letnim w Szamotułach

Wodny tor przeszkód w Szamotułach od 21 sierpnia

Lato to czas zabawy i wypoczynku dla całej rodziny, a już niedługo basen letni Piaszczychy w Szamotułach stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla najmłodszych. W dniach od 21 do 27 sierpnia na terenie basenu pojawi się wodny tor przeszkód dla dzieci!

Bezpieczna zabawa na powietrzu

Inicjatywa pozwoli zapewnić najmłodszym mieszkańcom Szamotuł wyjątkową dawkę zabawy i ruchu na świeżym powietrzu. Maluchy będą miały okazję pokonać różnego rodzaju przeszkody, wspinając się, skacząc i prześlizgując się, co przyczyni się do rozwoju ich koordynacji ruchowej, a przede wszystkim, zapewni niezapomnianą wakacyjną przygodę - a wszystko to pod czujnym okiem szamotulskich ratowników.