Wójt gminy Duszniki apeluje o oszczędzacze wody

Mieszkańcy próbują ratować swoje uprawy, przydomowe ogrody i trawniki nawadniając je.

Większość nie posiada najpewniej jednak studni głębinowych, a wodę pobiera z sieci wodociągowej. Spore natężenie tego typu działań powoduje zdecydowanie słabsze ciśnienie wody, co już zaczęli odczuwać mieszkańcy gminy Duszniki.

Zwiększone zużycie wody powoduje obniżenie ciśnienia w instalacji wodociągowej, zwłaszcza na końcach sieci. To prowadzi do sytuacji, w której niektórzy mieszkańcy mają problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych, podczas gdy inni korzystają z wody do podlewania czy zraszania trawników.