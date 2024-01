Wspólne świętowanie 90. urodzin Letani Gromadzińskiej z Zespołem Tańca Polskiego Wronki. Już 22 stycznia!

Zespół Tańca Polskiego „Wronki” zaprasza wszystkich na niezapomniane świętowanie 90. urodzin pani Letani Gromadzińskiej, swojej wieloletniej opiekunki.

Kochani, spieszymy do Was z serdecznym zaproszeniem na wyjątkowe wydarzenie. Już niebawem wieloletnia opiekunka Zespołu, Letania Gromadzińska, obchodzić będzie swoje 90. urodziny. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby złożyć życzenia Jubilatce i cieszyć się z bycia razem - wychowanków, uczniów, byłych i obecnych członków Zespołu, rodzinę, przyjaciół, przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych. Wszystkich bez wyjątku. Niech to będzie wyjątkowy, urodzinowy czas - zaprasza Zespół Tańca Polskiego „Wronki”.