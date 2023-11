Wspomnijmy tych, którzy odeszli. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Wszystkich Świętych dniem pełnym nadziei

Z początkiem listopada wspominamy tych, którzy odeszli

Dla wielu ludzi obchody tych świąt to nie tylko tradycja, ale także okazja do refleksji nad przemijaniem i życiem. To czas, kiedy pamięć i miłość do tych, którzy odeszli, łączy się, a cmentarze stają się miejscem, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. W tym roku, uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zmarłych, ponownie pozwoli zanurzyć się w chwilę zadumy i wspomnień, aby docenić zmarłych i celebrować ich życie, które pozostawiło niezatarte ślady w sercach bliskich.