Zachęcają do zapobiegania przemocy – konkurs!

Jak mówi nam oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach aspirant Sandra Chuda - przemoc zawsze narusza wolność osobistą człowieka, godzi w jego prawa, godność i dobra osobiste.

-Nikt nie ma prawa łamać praw drugiego człowieka i przekraczać granic jego wolności. Godność człowieka jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna, a sprawca przemocy, w tym przemocy w rodzinie łamie podstawowe prawa człowieka, takie jak prawo do wolności i samostanowienia, poszanowania godności.

Jak dodaje, w celu pozytywnego wpływu na zapobieganie przemocy, Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach wspólnie z partnerami, po raz kolejny organizuje akcję pod hasłem „I Ty możesz zapobiegać przemocy!”.

Podstawowym celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na to, iż nieprawdziwym jest stwierdzenie, że to, co się dzieje za ścianą, to nie jest „moja sprawa”. Bezczynność nie jest właściwą formą reakcji na przemoc.

Akcja odbędzie się w następujących etapach: