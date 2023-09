Zderzenie samochodów na K92. Lądował śmigłowiec LPR

Do wypadku doszło po południu, 10 września. Z pierwszego zgłoszenia wynikało, że doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych w okolicach miejscowości Gaj Wielki, w powiecie szamotulskim. Dlatego też to właśnie służby ratunkowe z naszego powiatu zostały poderwane do działań.

Ostatecznie jednak w Gaju Wielkim i jego okolicach wypadku nie zlokalizowano. Okazało się, że samochody zderzyły się nieco dalej – w miejscowości Rumianek, już w powiecie poznańskim. Co się stało? Doszło tam do klasycznego najechania.

Kierowca Renaulta nie wyhamował i uderzył w poprzedzającą go Skodę. Jak udało nam się dowiedzieć, jedna osoba z obrażeniami śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala. Z powodu wypadku utrudnienia w ruchu trwały przez kilka godzin.