Źle zaczynamy nowy tydzień. Poranny wypadek w gminie Wronki

Ze wstępnych informacji wynikało, że samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. W zdarzeniu miało zostać poszkodowane 5 osób. Na miejsce wysłano strażaków z Wronek, Szamotuł i Piotrowa, Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz policję.

Jak powiedziała nam oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach aspirant Sandra Chuda, funkcjonariusze informację o zdarzeniu otrzymali około godziny 5.30.

- Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynikało, iż samochodem marki Fiat Punto kierowała 19-letnia mieszkanka powiatu międzychodzkiego. Kierująca po wyjechaniu z łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego ostatecznie wjechała do przydrożnego rowu i uderzyła w drzewo. Samochodem podróżowało w sumie pięć osób. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitali - powiedziała nam.

Strażacy poinformowali nas z kolei, że dwie osoby poszkodowane przewieziono do szpitala w Szamotułach, dwie do szpitala w Międzychodzie i jedną do szpitala w Trzciance.