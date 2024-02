Zmarł Józef Danielczak. Strażak ochotnik z najdłuższym stażem w OSP Wartosław

Zmarł strażak ochotnik z najdłuższym stażem w stowarzyszeniu

Druh Józef Danielczak był nie tylko członkiem OSP, lecz także Członkiem Honorowym. Do szeregów jednostki wstąpił w 1955 roku, co czyniło go strażakiem o najdłuższym stażu w stowarzyszeniu. W 2021 roku został uhonorowany za wierną służbę przez 65 lat. Jego poświęcenie i zaangażowanie były nieocenione, stanowiąc inspirację dla młodszych pokoleń strażaków ochotników. W 2002 roku odznaczono go Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.