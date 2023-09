Amica Cup 2023: Kobieca siatkówka z udziałem uznanych europejskich drużyn na żywo w Szamotułach. Już po raz dziewiętnasty!

Amica Cup jest ważnym wydarzeniem w polskim kalendarzu siatkarskich imprez. Co istotne, jest to turniej, który nie promuje wyłącznie zaciętej sportowej rywalizacji: Grupa Amica od lat stawia bowiem na popularyzację kobiecego sportu, pełnego wzajemnego szacunku i uprawianego w duchu zasad fair play. Cieszymy się, że podczas tegorocznej edycji turnieju kibice ponownie będą mogli oglądać kobiecą siatkówkę na żywo, i to z udziałem uznanych europejskich drużyn. Moc atrakcji i sportowe rozgrywki na najwyższym poziomie gwarantowane!