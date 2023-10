Alek i Hubert z powołaniem do Młodzieżowej Reprezentacji Polski na Turniej U19 we Francji!

Turniej odbędzie się w dniach 25-28 października i będzie stanowił znakomitą okazję dla młodych polskich talentów do rywalizacji na międzynarodowej scenie. Kadra Polski zmierzy się w towarzyskich spotkaniach z gospodarzami turnieju, a także z silnymi rywalami z Hiszpanii i Portugalii.

Bardzo się cieszę z kolejnego powołania. Myślę, że jest to fajne wyróżnienie znaleźć się w kadrze narodowej do lat 19. Podczas zgrupowania rozegramy mecze towarzyskie z reprezentacjami Francji, Portugalii i Hiszpanii, więc to dobra okazja, żeby sprawdzić swoje umiejętności na tle bardzo dobrych rywali i zdobyć kolejne doświadczenie - na pewno przyda się ono podczas turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Europy

- komentuje Hubert Klatkiewicz, jeden z powołanych zawodników.

Przygotowania do turnieju rozpoczną się 21 października, kiedy to reprezentacja zgrupuje się w Pruszkowie. Następnie zawodnicy i sztab techniczny wyruszą do Francji, dokładniej do Montaigu, położonego w departamencie Wandea. To właśnie tam, w okresie od 24 do 29 października, Biało-Czerwoni staną do rywalizacji w turnieju, który będzie stanowił starcie z zespołami gospodarzy, Hiszpanii i Portugalii.