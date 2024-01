Autobus hybrydowy pojawił się w Dusznikach! To krok w stronę ekologicznego transportu

Pierwszą trasę w Dusznikach nowy autobus hybrydowy wykonał we wtorek, 2 stycznia, około godziny 15:30.

Autobus hybrydowy wyjechał na drogi gminy Duszniki jako jeden z 23 pojazdów, gotowych do obsługi tras zarządzanych przez Wielkopolski Transport Regionalny. Według planu, do końca lutego 2024 roku wszystkie 23 autobusy wyjadą na drogi centralnej i zachodniej Wielkopolski.

Ekologiczny autobus ułatwi komunikację mieszkańcom gminy Duszniki

Wprowadzenie pojazdu na drogi nie tylko wyeliminuje wytwarzanie szkodliwych substancji, ale również ułatwi mieszkańcom gminy dojazd do aglomeracji poznańskiej z obszarów sąsiednich powiatów. Szczególnie ważne jest to dla mieszkańców korytarzy pozbawionych dostępu do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.