B-klasowcy zaczęli zimową przerwę. Inni jeszcze rozgrywają mecze. Podsumowujemy ligi

Jeśli chodzi o mecz z najwyższą liczbą bramek, to padło ich aż 12. Co ciekawe, był to bardzo zacięty pojedynek pomiędzy Spartą Kluczewo, a Nałęczem Ostroróg, który zakończył się wygraną gości w stosunku 5:7!

Jako ciekawostkę dodajmy, że w meczu Wągrowca i Młynkowa padło aż 14 goli. Wszystkie zdobyły rezerwy Nielby.

Czternaście bramek zobaczyli również kibice w Kaźmierzu. Czarni rywalizują w grupie III A-klasy, której to podsumowanie właśnie zaczynamy. Przed spotkaniem ekipa z Kaźmierza miała trzy punkty straty do Sucharów Suchy Las – swoich rywali w minionej kolejce. W przypadku wygranej gospodarze zrównaliby się punktami, a lepszy bilans bramek spowodowałby wyprzedzenie rywali przez ekipę z Kaźmierza. Czarni mieli jednak chyba „dzień konia”, bo wygrali to spotkanie aż 13:1! To najwyższy wynik tej grupy w tym sezonie. Ale nie była, to jedyna sensacja tej kolejki. Do większej doszło w Pniewach, gdzie Orły wygrały z liderem – Poznańską 13-tką 1:0. Co ważne, była to pierwsza porażka lidera w tych rozgrywkach. W innych spotkaniach Matrot Kąsinowo ograł Wartę Sieraków 5:1, KS Gaj Wielki poległ w Owińskach przegrywając 7:3, z kolei Zieloni Gaj Mały wygrały u siebie z Orkanem Objezierze 5:2.

Wyniki: klasa okręgowa