Piłkarski przegląd minionego weekendu w powiecie szamotulskim

Dodać trzeba, że Lipa to wicelider, tym samym odrobienie przez Wartę punktów cieszy miejscowych kibiców. W ten sam weekend miał się odbyć mecz Byków Oborowo z Wenusem Jędrzejewo. W pierwszym terminie mecz odwołano z powodu złego stanu boiska. W nowym – a więc w miniony weekend… mecz również nie doszedł do skutku. Boisko w Oborowie ponownie nie spełniło warunków. Ostatecznie mecz przełożono na 3 grudnia tego roku – z nadzieją wszystkich, że tym razem uda się to spotkanie rozegrać.

Tyle o amatorach. Zostajemy w Pniewach i zaglądamy do Red Dragonsów. W miniony weekend Czerwone Smoki pojechały do Łodzi na pojedynek z miejscowym Widzewem. Pniewianie lepiej zareagowali na niekorzystny wynik, niż piłkarze ekstraklasowego Kolejorza, który z widzewem u siebie przegrał. Red Dragonsi przegrywali już 2:0, by jednak podnieść się z kolan i doprowadzić do wyrównania. Bohaterem przyjezdnych z Wielkopolski był Mateusz Kostecki. Strzelił gola na 2:1 i częściowo także na remis, bo jak poinformowali Red Dragonsi – piłka po dość nieudanym strzale Kosteckiego odbiła się szczęśliwie od Miłosza Krzempka i wpadła do siatki. Remis i 1 cenny punkt w ligowej tabeli. W sobotę o g. 16 w Pniewach Czerwone Smoki zagrają z Rekordem Bielsko Biała. Zapraszamy!