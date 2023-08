Druga seria gier w V lidze i okręgówce za nami

Zanim jednak przejdziemy do rozgrywek amatorskich organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, kilka zdań o Dumie Wielkopolski, do której w przeciągu kilku dni wróciły – niczym bumerang. Niestety.

Po zadowalającym pierwszym spotkaniu ze Spartakiem, wyjazd do Trnawy miał być formalnością. Co się wydarzyło, wszyscy doskonale wiemy. Piłkarze chyba za bardzo skupili się na tej formalności, bo gra zupełnie się nie kleiła, Kolejorz niczym nie przypominał ekipy z pierwszego spotkania. I można mówić, że przecież 3 gol po spalonym, że gdyby była VAR… ale systemu nie było, a Lech niestety dopuścił do odrobienia straty przez rywali i z pucharami się pożegnał. Kibice mieli w ramach rekompensaty zobaczyć walkę i dobre widowisko we Wrocławiu. Tak się jednak nie stało. Kolejne 3:1 i spadek w tabeli. Wakacyjna zadyszka? Oby tylko, bo nie takiego – jak w ostatnich dniach - Lecha wszyscy wielkopolscy kibice oczekują.

Przenosimy się do V ligi

A w niej? Druga kolejka nie była udana dla drużyn z terenu powiatu szamotulskiego. Zarówno Sokół Pniewy, jak i Sparta Szamotuły przegrały swoje spotkania. Wyjątkowo boleśnie odczuli to przede wszystkim piłkarze Sokoła, którzy otrzymali prawdziwe lanie od Naszej Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski i to na własnym stadionie.