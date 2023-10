Frekwencja w powiecie szamotulskim do godziny 17, to blisko 60 procent!

Niemal pewnym było, że właśnie w godzinach popołudniowych Polacy chętniej ruszą do urn. Tak też się stało. Frekwencja w kraju do godziny 15 wynosi 57,54 procent. W powiecie szamotulskim wynik ten jest wyższy niż średnia krajowa, bo wynosi 59,26 procent. Jak zresztą podano, na 68 943 osób uprawnionych do głosowania, wydano do godziny 15 - 40 858 kart w stałych obwodach.

Jak frekwencja wygląda w poszczególnych gminach?

Gmina Duszniki – 57,51%;

Gmina Kaźmierz – 61,28%;

Gmina Obrzycko – 53,66%

Miasto Obrzycko – 67,13%;

Gmina Ostroróg – 56,31%;

Gmina Pniewy – 54,66%;

Gmina Szamotuły – 59,97%;

Gmina Wronki – 62,20%

.

Do godziny 15 policjanci na naszym terenie nie odnotowali żadnych incydentów związanych z łamaniem ciszy wyborczej, czy też zakłócaniem przebiegu głosowania bezpośrednio w komisjach. Dotarły do nas jednak sygnały od mieszkańców Kaźmierza, że w jednej z komisji część wydanych do głosowania kart nie posiadała wymaganych pieczęci. Na razie nie udało nam się jednak zweryfikować prawdziwości tych informacji.