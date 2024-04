Funkcjonariusze Zakładu Karnego we Wronkach wzięli udział w akcji krwiodawstwa „Człowiek dla człowieka”

Funkcjonariusze chętnie dzielili się informacjami na temat rekrutacji do służby oraz korzyściami płynącymi ze służby w zakładzie. Korzystając z okazji osoby oddające krew ale także wszyscy zebrani mieli możliwość porozmawiać na temat tego jak wygląda codzienne funkcjonowanie jednej z największych jednostek penitencjarnych w Polsce, a także dowiedzieć się niezbędnych informacji dotyczących rekrutacji do służby oraz dowiedzieć się o korzyściach płynących ze wstąpienia w nasze szeregi. Ponadto zebrani mieli okazję zajrzeć do samochodu służbowego, obejrzeć część wyposażenia ochronnego, a także porozmawiać z przedstawicielami różnych działów na temat ich codziennych obowiązków - informuje Zakład Karny we Wronkach.