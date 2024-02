Sportowa terapia dla osadzonych więzienia we Wronkach. Spotkanie z Krzysztofem Bortnikiem, instruktorem sportów walki

W ramach kontynuacji cyklu spotkań „Z pasją za pan brat” w Zakładzie Karnym we Wronkach, osadzeni realizujący własne leczenie w ramach oddziałów dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Krzysztofem Bortnik.

Instruktor sportów walki odwiedził osadzonych więzienia we Wronkach

Rozwój pasji alternatywą dla uzależnień

Spotkanie z panem Krzysztofem idealnie się wpisuje w codzienne oddziaływania terapeutyczne, głównie w pracę nad protrzeźwosciowymi postawami wśród osób pozbawionych wolności. Spotkanie z zaproszonym gościem ukazało to, że każda jednostka może znaleźć konstruktywny sposób regulacji napięcia emocjonalnego nie szukając ukojenia w alkoholu czy substancjach psychoaktywnych - relacjonuje mł.chor. Weronika Ruta.

Egzaminy zawodowe dla osadzonych Zakładu Karnego we Wronkach

Systematyczność w wykonywaniu ćwiczeń, podobnie jak w procesie trzeźwienia, wymaga zaangażowania i pracy własnej osoby uzależnionej, jednak efekty mogą być niezwykle korzystne, prowadząc do życia wolnego od nałogu. Spotkanie stanowiło inspirującą lekcję nadziei i motywacji dla wszystkich uczestników, zachęcając ich do podjęcia wysiłku w dążeniu do zdrowego i pełnego życia.