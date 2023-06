Gmina Wronki stawia na bezpieczeństwo i montuje defibrylator AED. Przypominamy pierwszą pomoc w przypadku zatrzymania krążenia

O tym, że defibrylatory AED, to bardzo skuteczne, a zarazem potrzebne urządzenia, nikogo nie trzeba przekonywać. Sprzęt do tanich nie należy, bo jednostkowo kosztuje kilka tysięcy złotych. Żadnych jednak pieniędzy nie da się przełożyć na skutek, jaki niejednokrotnie defibrylator może wywołać – a mianowicie uratować ludzkie życie. Ono jest bezcenne.

Z takiego założenia wyszły więc władze Gminy Wronki.

W poniedziałek poinformowano, że z gminnych funduszy zakupiono defibrylator ADE, który został zainstalowany w ogólnodostępnej części przychodni przy ul. Partyzantów (na klatce schodowej na parterze). Jak podkreślono - AED to automatyczny defibrylator, który za pomocą poleceń głosowych instruuje, w jaki sposób bezpiecznie wykonać defibrylację serca w zatrzymaniu krążenia. Skrót AED pochodzi od angielskich słów Automated External Defibrillator, czyli w języku polskim Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator. Jego obsługa nie należy do zbyt skomplikowanych, bo urządzenie po jego włączeniu samo „mówi”, krok po kroku, co należy wykonywać. To kolejne tego typu urządzenie na terenie gminy – defibrylatory na swoim wyposażeniu mają między innymi strażacy – ochotnicy. Co więcej, po wpisaniu w Google hasła „mapa aed”, pojawiają się punkty, gdzie sprzęt jest dostępny. Strony rządowe rekomendują Open Street Map – https://aed.openstreetmap.org.pl.

Osoby, które znajdą się kiedyś w sytuacji, by pomóc drugiemu człowiekowi, który znalazł się w sytuacji zagrożenia życia, przede wszystkim nie mogą być obojętne na jego los.

Warto zareagować, bo to nic nas nie kosztuje. Wystarczy trochę empatii – zarówno w stosunku do osoby, którą zastaniemy leżącą już – np. na chodniku, czy przystanku, jak i taką – która upadnie przy nas. Może być to zwykłe zasłabnięcie, a może jednak dojść do zatrzymania krążenia – a wówczas – im szybciej pomoc nadejdzie tym lepiej. Już samo wykręcenie numeru alarmowego 112 jest pomocą, jednak zanim służby dojadą – mijają cenne minuty, które mogą zaważyć o czyimś życiu. Jak ocenić stan poszkodowanej osoby i podjąć właściwe działania?

Na początek trzeba ocenić stan osoby – najpierw czy jest z nim kontakt, czy reaguje na nasz głos, czy np. potrząsanie jego ciała. Jeśli nie reaguje ani na głos, ani na ból/dotyk, świadczy to o braku przytomności. Po kroku pierwszym – właśnie w tym momencie – o ile wcześniej tego nie zrobiliśmy, warto wezwać pomoc przez 112, lub poprosić kogoś o jej wezwanie.

Następnie należy udrożnić drogi oddechowe osoby poszkodowanej – ułożyć poszkodowanego na plecach, umieść dłoń na jego czole i delikatnie odchyl głowę do tyłu lub unieś żuchwę poszkodowanego, by w ten sposób udrożnić drogi oddechowe. W kolejnym punkcie postępowania należy sprawdź oddech – po udrożnieniu dróg oddechowych nachylić naszą głowę nad ustami poszkodowanego, spróbować wysłuchać oddech i obserwować jednocześnie czy klatka piersiowa się unosi. Poświęć na ten etap do 10 sekund. Jeśli nie wyczujemy oddechów lub będzie ich mniej niż dwa na 10 sekund – natychmiast należy rozpocząć masaż serca. Standard reanimacji w przypadku osoby dorosłej, to 30 uciśnięć klatki piersiowej, a następnie 2 wdechy – które najlepiej wykonywać przez maseczkę lub coś, co w pewien sposób zabezpieczy nas przed ewentualnymi nieprzyjemnościami zdrowotnymi. Jeśli mamy naturalne opory przed podaniem powietrza, metodą usta usta, a nie mamy nic do zabezpieczenia siebie i osoby, której pomocy udzielamy, wystarczą same uciśnięcia – należy je jednak wykonywać prawidłowo.

Czynności 30:2 lub same uciśnięcia stosujemy do czasu przyjazdu służb ratunkowych lub gdy u ratowanej osoby wrócą czynności życiowe, jeszcze przy nas. Kiedy stosować defibrylator? Jak najszybciej po stwierdzeniu braku oddechu – i co ważne, wyraźnie słuchać i stosować się do poleceń maszyny.

Poniżej zastosowania masażu serca instrukcja „krok po kroku”, na podstawie Platformy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Instrukcja: Uciskanie klatki piersiowej Krok 1 - Uklęknij obok poszkodowanego i ułóż dłoń na dolnej połowie jego mostka.

Krok 2 -Ułóż nadgarstek drugiej dłoni na grzbiecie dłoni już leżącej na mostku.

Krok 3 - Spleć palce obu dłoni, aby chwyt był stabilny.

Krok 4 - Utrzymuj ramiona wyprostowane, nie uginając ich w łokciach podczas ucisku klatki piersiowej.

Krok 5 - Ustaw ramiona prostopadle do klatki piersiowej.

Krok 6 - Głębokość ucisku powinna wynosić co najmniej 5 cm, jednak nie więcej niż 6 cm, natomiast częstotliwość między 100 a 120 ucisków na 1 minutę. Instrukcja: Prowadzenie oddechów ratowniczych

Krok 1 - Udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego, a następnie zaciśnij mu skrzydełka nosa, używając palca wskazującego i kciuka dłoni umieszczonej na czole.

Krok 2 - Weź normalny wdech i szczelnie obejmij swoimi ustami usta poszkodowanego.

Krok 3 - Wykonaj spokojny, normalny oddech trwający około jednej sekundy, równocześnie obserwując unoszenie się klatki piersiowej poszkodowanego.

Krok 4 - Utrzymując drożność dróg oddechowych, odsuń usta od poszkodowanego i obserwuj, czy jego klatka piersiowa opada. Warto mieć na uwadze, że nagłe zatrzymanie krążenia jest najczęstszą przyczyną śmierci w Europie i może dotyczyć nawet ok. 700 tysięcy osób rocznie. Szybkie rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia może potroić szanse przeżycia osób, u których doszło do NZK. Prowadząc resuscytację krążeniowo‑oddechową powinien – w miarę możliwości - korzystać ze środków ochrony osobistej – rękawiczek jednorazowych i maseczek do sztucznego oddychania (chust twarzowych). Resuscytację – o czym już wspominaliśmy wyżej - należy prowadzić do przyjazdu służb ratunkowych, opadnięcia z sił lub momentu, gdy poszkodowany zacznie reagować: poruszy się, otworzy oczy i zacznie prawidłowo oddychać. Warto – dla własnej wiedzy – obejrzeć np. w serwisie Youtube filmiki instruktażowe z pierwszą pomocą – by wiedzieć, jak można uratować komuś życie. Zachęcamy też do odbycia kursów pierwszej pomoc – to inwestycja, która zwróci się wraz z uratowaniem komuś życia, bo nie ma nic cenniejszego od tego.

