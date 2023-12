Niebezpieczne w powiecie szamotulskim. Dwa wypadki i pożar

Dodajmy, że na czas wypadku rejon operacyjny JRG, w siedzibie Komendy Powiatowej zabezpieczali strażacy z Baborowa. Ochotnicy nie mieli tym razem spokojnego zastępstwa. Około godzinę później wysłano ich do pożaru budynku mieszkalnego w Szamotułach. Ponadto do zdarzenia zaalarmowano Brodziszewo, OSP Szamotuły, a także przedysponowano jeden z zastępów JRG z wcześniejszego wypadku.

Gdy pierwsze służby dotarły na miejsce, potwierdzono, że doszło do wypadku, w wyniku którego całkowicie zablokowana została droga. Ponadto w wyniku zderzenia jedna osoba została ranna i wymagała hospitalizacji. Po wstępnym zaopatrzeniu przez medyków na miejscu, osoba poszkodowana została przetransportowana do szamotulskiego szpitala na szczegółowe badania.

Zgłoszenie brzmiało groźnie, bo mówiło się nawet o osobach uwięzionych na balkonie. Ostatecznie okazało się, że pożarem objęta jest piwnica. Jak poinformowali nas strażacy, spaleniu uległo składowane w pomieszczeniu drewno, ponadto uszkodzeniu uległa instalacja kanalizacyjna oraz elektryczna budynku.

Był to kolejny w ostatnim czasie pożar powiązany z okresem grzewczym. Strażacy po raz kolejny przypominają i uczulają właścicieli budynków o prawidłową eksploatację urządzeń, o to, by zadbać również o odpowiednie zabezpieczenie opału w miejscu składowania, szczególnie, gdy w tym samym pomieszczeniu znajduje się piec, czy inne źródło ognia. Warto też pamiętać o czyszczeniu kominów, by zapobiegać pożarom sadzy.

Uderzył w drzewo i był uwięziony

Do niebezpiecznego wypadku doszło też sześć dni wcześniej - w sobotę, 2 grudnia o godz. 18.36 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które informowało o uderzeniu samochodu osobowego w drzewo oraz jednej osobie poszkodowanej na drodze wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Szczepankowo gm. Ostroróg.