Kinga walczy z ostrą białaczką szpikową! Mama i dziadkowie dziewczyny proszą o wsparcie. Trwa zbiórka

Lada moment Kinga pierwszy raz od 5 tygodni wróci do domu. Ale tylko na chwilę… Wkrótce odbędzie się dalsze leczenie chemioterapią, które ma trwać 3 miesiące. Po tym czasie ma odbyć się przeszczep szpiku - mówi mama dziewczyny. - Staram się zapewnić córce wszystko, czego potrzebuje w tym niezwykle trudnym czasie. Kinga schudła już 8 kg, wszystkie ubrania są jej za duże… Córka wymaga specjalistycznej diety i suplementacji.

Kinga i jej mama, wcześniej pełne energii i otwarte na świat, teraz walczą o każdy kolejny dzień. Ich życie diametralnie się zmieniło, ale dzięki wsparciu bliskich oraz ludzi dobrej woli, nie tracą nadziei na lepsze jutro.

Miewamy różne dni. W domu jesteśmy we dwie, mamy tylko siebie. Wcześniej Kinga chodziła do pracy, szkoły, na siłownię. Zawsze była pełna energii, otaczała się przyjaciółmi. Dziś jesteśmy wdzięczne za wsparcie bliskich, bo każda pomoc jest nieoceniona. A każda wpłata to ogromny gest solidarności z Kinią. Przed nią przecież jeszcze całe życie.