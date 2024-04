Prasówka 14.04.2024 z całego tygodnia w Szamotułach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych 2024. Z niecierpliwością czekamy na wyniki głosowania na burmistrza gm. Ostroróg oraz do rady miasta. Na które osoby postawili mieszkańcy w obecnej kadencji i kto zdobył najwięcej głosów? Kiedy tylko PKW ogłosi oficjalne wyniki, zamieścimy je w tym artykule.

Zakończyły się wybory samorządowe 2024, a wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte. Obecnie z poszczególnych okręgów spływają nieoficjalne wyniki. Gdy tylko PKW poda ostateczne dane dotyczące głosowania na burmistrza gm. Szamotuły oraz do rady miasta zobaczysz je również w tym artykule.

Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych 2024. Z niecierpliwością czekamy na wyniki głosowania na wójta gm. Obrzycko oraz do rady gminy. Na które osoby postawili mieszkańcy w obecnej kadencji i kto zdobył najwięcej głosów? Kiedy tylko PKW ogłosi oficjalne wyniki, zamieścimy je w tym artykule.

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Jak rozłożyły się głosy mieszkańców powiatu szamotulskiego? Jakie wyniki uzyskali poszczególni kandydaci? Zobacz, kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5.

W piątek, 12 kwietnia, miała odbyć się zaproponowana przez Joannę Gzyl debata, w której udział miało wziąć dwoje kandydatów na stanowisko burmistrza. Jednak Piotr Michalak, drugi kandydat, zrezygnował z udziału tej debacie, proponując kolejną - w poniedziałek. Mimo to, kandydatka Joanna Gzyl stanęła sama przed mieszkańcami, by odpowiedzieć na ich pytania.

W czwartek, 11 kwietnia, czytelnicy szkolnej biblioteki mieli okazję do niecodziennej lekcji. Nie była to zwykła prezentacja czy wykład, lecz spotkanie z psem o imieniu "Buba", który wraz z behawiorystą Pawłem Pawlakiem oraz jego towarzyszem Mateuszem Prętkim, spotkali się z młodzieżą z klasy I Technikum Rolniczego w Szamotułach.

Rola policjanta to nie tylko praca, ale przede wszystkim służba społeczeństwu, która wymaga czujności i determinacji - jak się okazuje, nie tylko podczas służby. Swoim zaangażowaniem poszczycić mogą się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, których reakcja poza służbą pozwoliła uniknąć tragedii na drodze.

Aplikacja Animal Helper działa jak numer 112 dla zwierząt. Za jej pośrednictwem można zgłaszać każdy przypadek, gdy zwierzęciu dzieje się krzywda. Centrala całodobowo przyjmuje zgłoszenia, a jej pracownicy przekierowują je do odpowiednich dla danego rodzaju i miejsca zdarzenia służb lub organizacji pozarządowych. Od piątku, 12 kwietnia, mogą z niej korzystać także mieszkańcy województwa wielkopolskiego.

W ostatnim czasie doszło do szokującego przypadku oszustwa, którym padła mieszkanka powiatu szamotulskiego, tracąc około 140 tysięcy złotych. Sprawcy, podszywając się pod konsultantów bankowych, przeprowadzili zorganizowaną akcję mającą na celu wyłudzenie pieniędzy od niewinnej kobiety. Jak uchronić się przed tego typu oszustwami?

Miłośnicy wędkarstwa z powiatu szamotulskiego, w niedzielę, 7 kwietnia zjednoczyli się w licznej grupie, aby spędzić czas nad Zalewem Radzyny w gminie Kaźmierz. Tym razem jednak nie była to zwykła wycieczka nad wodę, a okazja do uczestnictwa w zawodach wędkarskich.

W piątek, 5 kwietnia 2024 roku, Zespół Szkół nr 1 we Wronkach, który od roku 2000 nosi imię Powstańców Wielkopolskich, uroczyście obchodził Dzień Patrona, który stanowił wyjątkową okazję do oddania hołdu bohaterom z przeszłości oraz do uczczenia dziedzictwa historycznego naszego regionu.

Na strzelnicy w Mutowie odbyło się wielkanocne strzelanie, które zgromadziło pasjonatów strzelectwa z naszego regionu. Poza rywalizacją podczas zawodów strzeleckich w różnych kategoriach, dla uczestników spotkania przygotowano także dodatkowe atrakcje. Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia!

"Wierny Lechita", szamotulanin Stefan Dobak, po raz kolejny zaskakuje niesamowitym osiągnięciem sportowym. Tym razem, podczas 14. Halowych Mistrzostw Europy Masters, które odbywały się w Toruniu, uzyskał tytuł Mistrza Europy w Maratonie! Biegacz opowiedział o biegu i emocjach, jakie towarzyszyły temu wydarzeniu.