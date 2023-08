Już za kilka dni Wielki Powrót Rzeźb! XII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski ponownie w Parku Zamkowym

Historia tego wydarzenia sięga lat 80., a obecnie jest kontynuowana i wzbogacona dzięki staraniom Piotra Michalaka, dyrektora Szamotulskiego Ośrodka Kultury.

- Z tych plenerów nie przetrwała już żadna rzeźba, ale przetrwał sentyment, dobre wspomnienia starszych mieszkańców i nasz szacunek do dawnej idei. Dlatego 13 lat temu zdecydowałem się na reaktywację plenerów. Inspirował mnie do tego nasz lokalny rzeźbiarz Eugeniusz Tacik, któremu jestem za to bardzo wdzięczny. Teraz po latach możemy już mówić o naszej rzeźbiarskiej tradycji. Rzeźby co roku są bardzo pozytywnie odbierane przez mieszkańców, a zdobią wiele miejsc w mieście oraz we wszystkich wsiach