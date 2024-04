3. Operacja: Czysta Sama. Ponad 400 osób posprzątało rzekę Samę!

Celem akcji "Operacja: Czysta Sama" jest nie tylko oczyszczenie rzeki, ale także promowanie współpracy społecznej oraz podkreślenie znaczenia dbałości o środowisko naturalne. Wszyscy, dla których ważna jest czystość Samy oraz jej dopływów mogli włączyć się do udziału w akcję posprzątania odcinków Samy położonych w Gminie Szamotuły oraz w Gminie Obrzycko - do jej ujścia. Akcja była także okazją do współpracy i odkrycia bliskich sercom mieszkańców powiatu szamotulskiego miejsc, od nowej, dzikiej strony.