WOŚP gra dla szamotulskich noworodków! Przekazano nowy sprzęt dla szpitala

Komputery szpitala, służące do wprowadzania danych w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, zostaną zastąpione nowymi, dzięki wsparciu WOŚP. Dr Magdalena Grabus-Misiak, kierownik Oddziału Noworodkowego, podkreśla, jak istotne jest szybkie reagowanie na nieprawidłowe wyniki badań słuchu u niemowląt.

Fundacja WOŚP od lat wspiera szpital, przekazując blisko milion złotych na zakup różnorodnego sprzętu medycznego. Darowizny w postaci sprzętów trafiły bezpośrednio na oddziały i służą pacjentom - często ratując im życie.

Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy mamy aparaturę do pomiaru saturacji w kierunku siniczych wad serca, aparat USG, inkubatory, stanowisko do resuscytacji, pompy infuzyjne, lampę do fototerapii i wiele innego sprzętu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za darowizny. Ułatwiają nam pracę i co najważniejsze pomagają dbać o zdrowie naszych najmłodszych Pacjentów - dodaje dr Grabus-Misiak.