Otwarcie Sezonu Wędkarskiego 2024. Rywalizacja w zawodach wędkarskich nad Zalewem Radzyny

Prawie 40 zawodników, w tym 3 panie i 5 wędkarskich juniorów, stanęło do rywalizacji podzielonej na trzy kategorie wiekowe. Atmosfera była napięta, a rywalizacja zacięta. Zarówno uczestnicy, jak i sędziowie oraz organizatorzy zawodów, pracowali z zaangażowaniem, aby impreza przebiegła pomyślnie.

Zawody Wędkarskie Otwarcie Sezonu 2024 - wyniki

W kategorii Oldboy zwyciężył Mirosław Kochanowski, imponując wynikiem 10610 punktów. W kategorii Senior triumfował Jarosław Kaszkowiak, uzyskując wynik 11910 punktów. Natomiast wśród młodzieży najlepszy okazał się Wojtek Kmieciak, który „wyciągnął z wody” 6500 punktów.

Nie zabrakło też podkreślenia zasady "No kill" (nie zabijaj) i "Catch and Release" (złów i wypuść), które były przestrzegane podczas zawodów. Po zważeniu złowionych rybki wracały do swojego naturalnego środowiska.