UFO po raz kolejny wyląduje w Szamotułach! Tak wyglądały poprzednie edycje Ulicznego Festiwalu Osobliwości [ZDJĘCIA]

Uliczny Festiwal Osobliwości, który odbywa się w Szamotułach, co roku przyciąga artystów i artystki z całego świata, prezentujących swoje niezwykłe dzieła. W poprzednich edycjach tego wyjątkowego wydarzenia, szamotulanie mieli okazję zobaczyć kilkadziesiąt żywych rzeźb, a wśród nich postaci takie jak króla i Herolda, parę drzew, akty z motywami roślinnymi, Halszkę, która pojawi się w baszcie, Kapelusznika z "Alicji w Krainie Czarów" czy Willy'ego Wonkę!

Uliczny Festiwal Osobliwości już w czerwcu!

UFO to nie tylko występy artystyczne, ale także wyjątkowa atmosfera, która sprawia, że Szamotuły na chwilę zamieniają się w krainę cudów. Czy już nie możecie się doczekać? To niezwykłe wydarzenie odbędzie się już w 2 czerwca. Zapiszcie datę i przygotujcie się na niezapomnianą podróż do świata osobliwości i magii!