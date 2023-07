Kolejne inwestycje Powiatu Szamotulskiego. Jedna rusza, druga jest gotowa

Władze powiatu szamotulskiego wspierają artystyczne inicjatywy. Nowy mural przedstawiający zabytki jest doskonałym przykładem takiego projektu, który nie tylko ozdabia przestrzeń publiczną, ale również podkreśla unikalność i dziedzictwo powiatu.

- Jest to także świetny sposób na promocję naszego regionu. Gdzie szukać muralu? Zapraszamy do tylnego wejścia do budynku C Starostwa Powiatowego w Szamotułach (ul. Dworcowa).