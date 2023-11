Konkurs "Działania proekologiczne i prokulturowe” rozstrzygnięty

W sumie nagrodzono prawie 100 projektów w ramach 24 już edycji wydarzenia. Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się we wtorek 7 listopada o godz. 12.00 w Poznań Congress Center.

Jak poinformowano, konkurs pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowany jest nieprzerwanie od 2000 roku, a jego celem jest popularyzowanie lokalnych, proekologicznych inicjatyw, szczególnie tych z obszaru edukacji ekologicznej, a także zachowań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz właściwego zagospodarowania odpadami. Istotą konkursu jest również aktywizacja lokalnych społeczności i promocja działań o znaczeniu kulturowym i historycznym, które nawiązują do tradycji i przyczyniają się do realizacji idei „małej ojczyzny” bliskiej swoim mieszkańcom.

Podczas gali wręczono 94 nagrody pieniężne oraz dyplomy, których fundatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Lista nagrodzonych inicjatyw z terenu powiatu szamotulskiego:

Kategoria I

Projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej (m.in. ochrona wód, powietrza, powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna):