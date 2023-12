Mikołajkowy wieczór w szamotulskiej bibliotece! Uczestnicy warsztatów własnoręcznie wykonali świąteczne lampiony

Dla miłośników świątecznego klimatu i projektów typu "zrób to sam" Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły przygotowała Warsztaty Mikołajkowe, podczas których każdy z uczestników mógł stworzyć swoją własną wizję świątecznego lampionu.

Lampion "zrób to sam" - pomysł na świąteczną dekorację

Własnoręcznie wykonany lampion ze słoika to doskonała dekoracja domu, która od razu wprowadza świąteczny klimat dzięki zimowym wzorom, rozświetlonym znajdującą się we wnętrzu lampionu świeczką.

Do dyspozycji twórców tych uroczych dekoracji zorganizowano różne artykuły papiernicze - specjalne pisaki, dekoracyjne sznureczki czy tasiemki. Dla podkreślenia świątecznego klimatu w tle leciały spokojne świąteczne piosenki. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku oraz kawy, co dodatkowo umiliło czas spędzony w bibliotece. Na koniec spotkania zaplanowano także niespodziankę. Oprócz lampionów wykonano również zakładki do książek, które zdecydowanie przydadzą się podczas czytania książek z biblioteki.