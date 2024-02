Miłość w Szamotułach! Galeria zdjęć par z powiatu szamotulskiego. Ty i twoja druga połówka też możecie się tu znaleźć [ZDJĘCIA]

W plebiscycie "Ona i On" udział biorą pary z całego województwa, a wśród nich także z powiatu szamotulskiego, które mają szansę wygrać fantastyczne nagrody. W puli nagród znalazły się wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, a nawet wczasy w Grecji! Dodatkowo, głównym wyróżnieniem jest możliwość realizacji marzeń dzięki nagrodzie głównej - aż 50 000 złotych!

Prześlij wspólne zdjęcie i weź udział w plebiscycie "Ona i On"

Głosowanie trwa od 14 lutego do 20 marca 2024 do godz. 22:00. Przesłane zdjęcie nie musi być profesjonalne - może to być nawet selfie wykonane telefonem komórkowym.