Najbardziej wyczekiwany koncert tej jesieni! Zespół Universe zagrał w szamotulskim Kinie Halszka

Zimowa pogoda zaskoczyła koncertowiczów

Mroźny listopadowy wieczór zaznaczył swoje piętno na frekwencji koncertu, pozostawiając niektóre miejsca w sali puste. Co było tego powodem? Prawdopodobnie zawiniła zimowa pogoda, która w tym roku pojawiła się już w listopadzie. Pomimo tego, zespół Universe nie zawiódł oczekiwań swoich fanów. Artyści dali z siebie wszystko, a publiczność nagradzała muzyków głośnymi brawami. Wśród publiczności znaleźli się również fani, którzy na koncert wybrali się w szalikach z nazwą zespołu.

Universe, założony w 1982 roku, to jeden z najpopularniejszych zespołów muzycznych oraz laureat festiwali w Opolu i Sopocie. Zespół zdobył serca słuchaczy, a ich utwory okupowały szczyty list przebojów. Koncerty zespołu stanowią sentymentalny powrót do lat 80-tych i 90-tych. I tym razem, mieszkańcy Szamotuł mieli okazję cofnąć się do tych lat, oddając się brzmieniom gitar i wsłuchując się w głos wokalisty, Henryka Czicha.