Najnowocześniejszy sprzęt trafił do pracowni mechatroniki i automatyki we wronieckiej Szkole na Leśnej

W środę, 17 stycznia, Zespołowi Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. we Wronkach, nazywany Szkołą na Leśnej, przekazano najnowocześniejszy sprzęt, który trafił do pracowni mechatroniki i automatyki. Wsparcia technologicznego udzielili szkole przedstawiciele firmy Samsung, zaopatrując pracownię w sterowniki firmy Mitsubishi.

Dzięki tej inicjatywie, placówka edukacyjna zyskała nowoczesne narzędzia, które z pewnością pozytywnie wpłyną na rozwój szkoły oraz jakość kształcenia młodzieży, a przekazany sprzęt otwiera przed uczniami możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w obszarze mechatroniki.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, uczniowie będą mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu mechatroniki, co stanowi istotny krok w kierunku ich przygotowania do dynamicznie rozwijającego się świata technologii. Jesteśmy pewni, że nowe możliwości, jakie niesie ze sobą ten sprzęt, przyczynią się do sukcesów naszych uczniów - przekazuje Powiat Szamotulski.