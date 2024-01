Szkoły powiatu szamotulskiego wśród najlepszych liceów oraz techników w Wielkopolsce!

Srebrna Tarcza dla LO Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach

Szamotulskie licea i technika nagrodzone Brązową Tarczą

Na 75. miejscu w kategorii liceów w Wielkopolsce znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, które zostało nagrodzone Brązową Tarczą, za to na dokładnie 100. miejscu uplasowało się Liceum Ogólnokształcące, należące do Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.

Wśród techników, nagrodzone Brązową Tarczą na 35. miejscu w Wielkopolsce, znalazło się Technikum we Wronkach, należące do Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. 72. miejsce zajęło Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 im. St. Konarskiego we Wronkach. Technikum nr 1 w Szamotułach zajęło 87. miejsce, a Technikum należące do Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach znalazło się na 92. miejscu.