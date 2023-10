Od poważnego wypadku do sportowej pasji! Historia trenerki Agnieszki z Szamotuł

Koń na którym jechałam, miał wtedy źrebaka, przez co klacz była dość złośliwa i pobudzona. Wiadomo, byłam wtedy młoda, mój toczek zostawiłam na skrzyni i pojechałam bez niego. Galopowaliśmy, pojechaliśmy nad jezioro. Wracając koń był już zdenerwowany, bo jego źrebak został w stajni, więc zaczął do niego galopować. Na drodze pojawił się rów, który był zakryty, jak się okazało, ścierniskiem. Koń wpadł do rowu i wyrzucił mnie. Na całe szczęście akurat przejeżdżała bryczka, bo karetka z pewnością by tam nie dojechała. Jechał nią kolega, który był na medycynie. Dowieziono mnie do najbliższego gospodarstwa i do szpitala