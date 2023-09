Oddaj krew w Szamotułach! Już w sobotę Akcja Krwiodawstwa z okazji 65-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK

Oddaj krew w Szamotułach w najbliższą sobotę!

Akcja daje każdemu szansę na uczestnictwo w wyjątkowym przedsięwzięciu. Krwiodawstwo to gest bezcenny, który może uratować życie osobom potrzebującym transfuzji krwi. Dlatego Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Szamotułach zachęca wszystkich, którzy tylko mogą, do wsparcia tej ważnej inicjatywy.

Krew będzie można oddać od godziny 9.00 w sobotę

Akcja odbędzie się już w nadchodzącą sobotę, w godzinach od 9.00 do 13.00. Odbędzie się na parkingu pod sklepem Brico Marche, na ulicy Zamkowej 7. Warto przyjść wcześniej, aby zarejestrować się i przygotować do oddania krwi. Do dyspozycji dawców będzie Krwiobus, w którym przeszkolony personel zadba o komfort i bezpieczeństwo każdego dawcy.