Przegląd prasy 30.03.2024 Szamotuły. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

Prasówka Szamotuły 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wielkanoc 2024. Piękne kartki z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych. Wyślij je bliskim! Święta Wielkanocne to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o swoich najbliższych i życzyć im tego, co najlepsze. Z tego względu przygotowaliśmy piękne kartki z życzeniami wielkanocnymi, które z pewnością sprawią radość rodzinie, bliższym i dalszym przyjaciołom, znajomym oraz kolegom i koleżankom z pracy czy szkoły. Zobacz galerię pięknych kartek wielkanocnych!

📢 X Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Baśniogród” we Wronkach! Zobacz zdjęcia z tego kolorowego wydarzenia Ponad 200 młodych artystów zaprezentowało swój talent sceniczny podczas jubileuszowego X Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych „Baśniogród”! Wydarzenie odbyło się w środę, 27 marca. Artystyczne wizje wypełniły salę Kinoteatru „Gwiazda” w Nowej Wsi.

📢 Kolizja drogowa na trasie Szamotuły - Pniewy. Zderzyły się dwa samochody Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach poinformowali o kolizji drogowej na drodze wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Dęborzyce na trasie Szamotuły - Pniewy. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów.

Prasówka 30.03 Szamotuły: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piotr Michalak - kandydat na burmistrza Szamotuł. "Dla mnie nigdy nie było rzeczy niemożliwych" Wybory coraz bliżej. Z tego względu, warto zapoznać się z kandydatami ubiegającymi się o stanowisko burmistrza Szamotuł. Jednym z nich jest Piotr Michalak, dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury, który opowiedział o sobie oraz planach wobec Miasta i Gminy Szamotuły.

📢 Pomagała chorym siostrzeńcom przez 50 lat, teraz każą jej się wynieść z domu. Pani Lucyna przekonała się czym jest niesprawiedliwość losu Słupecka mafia okradła nas z 50 lat życia i pieniędzy, za 50 lat opieki nad chorymi dziećmi dzisiaj na ulicę – baner z takim napisem widnieje przed jednym z domów przy ul. Żeromskiego w Słupcy. Do 31 marca obecnego roku dom należał do rodziny pani Lucyny, który owy baner wywiesiła na płocie. Wraz z końcem miesiąca musi ona oddać kluczę do budynku, w który przez ostatnie pół wieku wkładała pieniądze i przede wszystkim swoje zdrowie, gdy opiekowała się zamieszkałymi tam siostrzeńcami z niepełnosprawnościami. Nieruchomość niedługo przejmą opiekunowie prawni dwóch siostrzeńców - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, gdyż ze względu na ubezwłasnowolnienie spadkobierców mają takie prawo. Pani Lucyna nie godzi się z taką koleją rzeczy i chce, aby dom został w rodzinie, by chociaż na święta jej siostrzeńcy mogli wrócić do miejsca, w którym się wychowali. Na samym początku należy zaznaczyć, że choć wszystko wydaje się niesprawiedliwie, to jest zgodne z prawem.

📢 Jak wyglądała Wielkanoc 150 lat temu? Prezentujemy XIX-wieczne wielkanocne tradycje Wielkopolski Niedźwiedź krążący po okolicy, ściganie się po święconce do domów, "Boże rany"... Takie obrzędy były popularne w XIX-wiecznej Wielkopolsce. Przy okazji Świąt Wielkiej Nocy warto przypomnieć niektóre zwyczaje. 📢 Jak zrobić chleb do żurku? Wypróbuj przepis na efektowne podanie wielkanocnej zupy Żurek to jedna z najlepszych zup na świecie. Doceniają go zarówno Polacy, jak i osoby z zagranicy. Żurek podany w chlebie zwiększa efekt WOW. Jak zrobić chleb do żurku w domu? Podajemy przepis na przygotowanie chlebowej miski na wielkanocną zupę.

📢 Poznaj kandydatów na burmistrzów i wójtów w powiecie szamotulskim. Wybory samorządowe 2024 już 7 kwietnia! Wybory samorządowe już 7 kwietnia. W Wielkopolsce mamy ponad 30 powiatów i 226 gmin. W każdym z tych miejsc trwa właśnie kampania wyborcza, której zadaniem jest przekonać wyborcę, żeby nie tylko zagłosował, ale również, żeby dokonał wyboru spośród kilku kandydatów. Kto zatem przez najbliższą kadencję chce zarządzać gminami? Poznaj kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów w województwie wielkopolskim.

📢 Złote Gody w Ostrorogu. Te małżeństwa są ze sobą ponad 50 lat! Zobacz zdjęcia z uroczystości W piątek, 22 marca, Urząd Miasta i Gminy Ostroróg gościł wyjątkowych jubilatów - pary, które w ubiegłym roku świętowały swoje Złote Gody, czyli aż 50 lat wspólnego życia małżeńskiego! To wyjątkowe spotkanie było okazją do uhonorowania tych zasłużonych małżeństw oraz docenienia lat ich wspólnej drogi. Zobacz zdjęcia z uroczystości! 📢 Nadchodzą Święta Wielkanocne, na drodze zwiększy się ruch. Szamotulscy policjaci apelują: "Na drodze pamiętaj o ostrożności!". Nadchodzą Święta Wielkanocne, co wiąże się możliwym wzmożonym ruchem pojazdów. Mając to na względzie, szamotulscy policjanci apelują do kierujących oraz pieszych o rozwagę i zachowanie ostrożności na drogach. Policjanci prowadzą także działania dotyczące przestrzegania przepisów dotyczących jazdy z dozwoloną prędkością.

